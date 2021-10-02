Мэнни Пакьяо официально зарегистрировали кандидатом в президенты Филиппин

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально зарегистрирован кандидатом на пост президента Филиппин. Его слова цитирует BoxingScene:

"Те, кто использует народ в своих интересах, воруют и обворовывают народ Филиппин, ваши счастливые часы в правительстве сочтены, потому что если Господь позволит мне занять это место, я обещаю не только филиппинском народу, но обещаю и Господу, что все они окажутся в тюрьме" - сказал он.