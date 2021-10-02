Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мэнни Пакьяо официально зарегистрировали кандидатом в президенты Филиппин
Удачи на новом поприще
Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально зарегистрирован кандидатом на пост президента Филиппин. Его слова цитирует BoxingScene:
"Те, кто использует народ в своих интересах, воруют и обворовывают народ Филиппин, ваши счастливые часы в правительстве сочтены, потому что если Господь позволит мне занять это место, я обещаю не только филиппинском народу, но обещаю и Господу, что все они окажутся в тюрьме" - сказал он.
Напомним, что ранее Альварес
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александр Бабич возглавил Кривбасс
- Первая лига в субботу: что предложит Металлисту Нива с спортдиректором во главе, новый перенос и бой аутсайдеров
- Усик взлетел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО