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Джо Джойс требует от МОК дать ему золото Олимпиады 2016
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Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) требует от Международного олимпийского комитета наградить его золотой медалью Олимпиады 2016. Его слова цитирует SkySports:
"После того, как я узнал о системе коррупции в AIBA, а Макларен подтвердил, что результат моего боя с Йокой - в числе тех, кто были сфабрикованы, я требую от МОК наградить меня золотой медалью Рио-2016. Мы с командой детально изучаем отчет и ждем решения AIBA и МОК. Коррупция не должна победить" - сказал он.
Напомним, что ранее Пакьяо
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