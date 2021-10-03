Виталий Кличко: Мы сделаем все, чтобы реванш Усик - Джошуа состоялся в Киеве

Легенда мирового бокса, мэр Киева Виталий Кличко заверил украинских болельщиков, что приложит все усилия для того, чтобы бой Усик - Джошуа 2 состоялся в столице нашего государства. Его слова цитирует канал Украина:

"Хочу поздравить всех с победой. Нам нужны победы, мы скучаем по ним. Спасибо Усику, который дал такое большое удовольствие украинцам, чтобы мы снова гордились.

Во всех странах мира прозвучал гимн Украины. Он был победным. Хочу еще раз поблагодарить Александра, он нам дал удовольствие, несмотря на то, что многие эксперты говорили, я также волновался.

Действительно сложный соперник был, но тем не менее. Многие эксперты говорили, что у Усика нет шансов, но он доказал всем, что нет ничего невозможного. Я встречал много украинцев на поединке, хотелось бы, чтобы было больше, но их на реванш будет больше. Я надеюсь, что реванш состоится в течение полугода, максимум - 8-9 месяцев. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел - то в Киеве.

Я обещал, что он станет чемпионом мира, мы как промоутеры сделали для этого все, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра ... Но мы также помогаем, делаем все для того, чтобы спорт развивался.

Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в бою-реванше" - сказал он.