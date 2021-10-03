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Букмекеры опубликовали коэффициенты на бой Усик - Джошуа 2

Бокс
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И кто здесь фаворит

Букмекеры опубликовали коэффициенты на бой Усик - Джошуа 2

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Букмекерские конторы начали активно принимать ставки на бой реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

До начала первого поединка явным фаворитом противостояния считался уже экс-обладатель чемпионских титулов. На этот раз все перевернулось с ног на голову.

На победу Усика специалисты дают коэффициент 1,65, в то время как на триумф британца можно поставить 2,25.

Напомним, что бой первый бой Усик - Джошуа закончился победой нашего спортсмена единогласным решением судей (117-112; 116-112; 115-113). Бой-реванш запланирован ориентировочно на февраль 2022 года. Место его проведения пока не известно.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
XSport.ua

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