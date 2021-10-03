Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Букмекеры опубликовали коэффициенты на бой Усик - Джошуа 2
И кто здесь фаворит
Getty Images / Global Images Ukraine
Букмекерские конторы начали активно принимать ставки на бой реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
До начала первого поединка явным фаворитом противостояния считался уже экс-обладатель чемпионских титулов. На этот раз все перевернулось с ног на голову.
На победу Усика специалисты дают коэффициент 1,65, в то время как на триумф британца можно поставить 2,25.
Напомним, что бой первый бой Усик - Джошуа закончился победой нашего спортсмена единогласным решением судей (117-112; 116-112; 115-113). Бой-реванш запланирован ориентировочно на февраль 2022 года. Место его проведения пока не известно.
Популярное сейчас
- В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
- Пике: Барса могла играть три часа и не забить Атлетико
- Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО