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Тарас Шелестюк: Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер
Коротко и ясно
Украинский боксер Тарас Шелестюк поделился ожиданиями от поединка Усик - Джошуа 2.
"Я думаю, что это будет другой бой. Мне кажется, что Джошуа наберет вес и попытается нокаутировать Усика. Но Александр не даст ему возможности остановить себя в первых шести раундах, а затем Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер.
Усик - очень хороший боксер, и он избегает проблем. В этом бою Александр пропустил несколько ударов, но люди говорят, что у него есть держалка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он как бы этого не почувствовал" - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум
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