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Тарас Шелестюк: Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер

Бокс
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Коротко и ясно

Тарас Шелестюк: Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Тарас Шелестюк поделился ожиданиями от поединка Усик - Джошуа 2.

"Я думаю, что это будет другой бой. Мне кажется, что Джошуа наберет вес и попытается нокаутировать Усика. Но Александр не даст ему возможности остановить себя в первых шести раундах, а затем Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер.

Усик - очень хороший боксер, и он избегает проблем. В этом бою Александр пропустил несколько ударов, но люди говорят, что у него есть держалка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он как бы этого не почувствовал" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум дал прогноз на бой Усик - Джошуа 2.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тарас Шелестюк
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Источник:
Fightnews

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