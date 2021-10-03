Тарас Шелестюк: Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер

Украинский боксер Тарас Шелестюк поделился ожиданиями от поединка Усик - Джошуа 2.

"Я думаю, что это будет другой бой. Мне кажется, что Джошуа наберет вес и попытается нокаутировать Усика. Но Александр не даст ему возможности остановить себя в первых шести раундах, а затем Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер.

Усик - очень хороший боксер, и он избегает проблем. В этом бою Александр пропустил несколько ударов, но люди говорят, что у него есть держалка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он как бы этого не почувствовал" - сказал он.