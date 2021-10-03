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Тайсон Фьюри: Манчестер недостаточно большой для меня и Роналду
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что хотел бы провести бой на арене футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" - легендарном "Олд Траффорд". Его слова цитирует The Sun:
"У меня осталось два боя, и я хотел бы провести поединок за титул в Манчестере. Всегда мечтал сражаться на "Олд Траффорд".
Я действительно счастлив, что Роналду вернулся на "Олд Траффорд", но этот город недостаточно велик для нас двоих! Хотя если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. У нас в Моркаме нет очередей за бензином, у нас вообще почти нет пробок! В Моркаме ничего, кроме сильного ветра и дождя. Но у нас хорошо" - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум
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