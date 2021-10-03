  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Манчестер недостаточно большой для меня и Роналду
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Манчестер недостаточно большой для меня и Роналду

Бокс
(1 голосов)

Комментарий чемпиона

Тайсон Фьюри: Манчестер недостаточно большой для меня и Роналду

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что хотел бы провести бой на арене футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" - легендарном "Олд Траффорд". Его слова цитирует The Sun:

"У меня осталось два боя, и я хотел бы провести поединок за титул в Манчестере. Всегда мечтал сражаться на "Олд Траффорд".

Я действительно счастлив, что Роналду вернулся на "Олд Траффорд", но этот город недостаточно велик для нас двоих! Хотя если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. У нас в Моркаме нет очередей за бензином, у нас вообще почти нет пробок! В Моркаме ничего, кроме сильного ветра и дождя. Но у нас хорошо" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум дал прогноз на бой Усик - Джошуа 2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...