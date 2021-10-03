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Деонтей Уайлдер: Команда Фьюри считает, что придумала целый мега-план
Комментарий американца
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) рассказал об ожиданиях от поединка против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует TalkSport:
"Думаете, на этот раз Фьюри не попытается сжульничать? Его команда считает, что придумала целый мега-план.
Вот что я скажу: "Чувак, ты не смог нокаутировать меня даже в обремененных перчатках и в том состоянии, в котором я тогда был. Ты не мог меня нокаутировать. Ты меня и не нокаутировал" - сказал он.
Напомним, что бой Фьюри - Уайлдер 3 состоится уже в следующее воскресенье, 9 октября.
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