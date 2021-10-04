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Руис чуть не нокаутировал своего тренера. ВИДЕО

Бокс
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Вот это был бы номер

Руис чуть не нокаутировал своего тренера. ВИДЕО

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) во время тренировки так увлекся отработке ударов по лапам, что в один момент заехал по челюсти своего тренера.

Невероятно, но специалист остался стоять на ногах. Кажется, с подбородком у него получше, чем у Энтони Джошуа, которого Руис два года назад побил техническим нокаутом в Нью-Йорке.

Энди Руис в последнем бою в мае текущего года победил Криса Арреолу, а следующим соперником мексиканца может стать Чарльз Мартин или Луис Ортис.

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В статье: Бокс Энди Руис
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