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Однажды Фьюри выбросил апперкот…и ударил сам себя. ВИДЕО

Бокс
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Вот это курьёз

Однажды Фьюри выбросил апперкот…и ударил сам себя. ВИДЕО

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Чемпион WBC в супертяжелом весе (30-0-1, 21 КО) Тайсон Фьюри 12 лет назад повеселил весь мир спорта, когда в бою с малоизвестным Ли Свеби так технично выполнил апперкот, что заехал кулаком по собственному лбу.

Бой против Свеби был для Фьюри лишь четвертым на профессиональном ринге. Тайсон выиграл после отказа соперника от продолжения боя.

9 октября Фьюри в Лас-Вегасе проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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