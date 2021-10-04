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Джойс: Могу выиграть в бою с Усиком

Бокс
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На словах все герои

Джойс: Могу выиграть в бою с Усиком

Новина українською

Джо Джойс (13-0, 12 КО) считает, что показал бы более конкурентный бокс, чем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в проигранном бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Стиль Джошуа подходит Усику, а я для него неудобен. Поэтому он и тянул резину, чтобы подраться с Джошуа, а не со мной.

Я бы набросал больше ударов, чем Джошуа. У меня снова был бы хороший тренировочный сбор с Исмаэлем Саласом, и мы разработали бы крутой победный план на бой. Я могу выиграть в этом поединке, особенно если речь идет о титульном бое", - сказал Джойс.

Джо Джойсу придется ждать своего шанса на бой с Усиком, поскольку украинец ориентировочно в феврале-марте 2022 года должен провести незамедлительный реванш с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Джо Джойс
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