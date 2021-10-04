Однажды Уайлдер брутально нокаутировал своего будущего тренера. ВИДЕО

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в марте 2014 года в Пуэрто-Рико в бою за статус обязательного претендента WBC всего за 96 секунд нокаутом разобрался с Маликом Скоттом, который спустя годы стал его новым тренером.

Первый бой под руководством Скотта Уайлдер проведет 9 октября в Лас-Вегасе против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

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