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Однажды Уайлдер брутально нокаутировал своего будущего тренера. ВИДЕО

Бокс
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Теперь он помогает ему вернуться на вершину

Однажды Уайлдер брутально нокаутировал своего будущего тренера. ВИДЕО

Новина українською

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в марте 2014 года в Пуэрто-Рико в бою за статус обязательного претендента WBC всего за 96 секунд нокаутом разобрался с Маликом Скоттом, который спустя годы стал его новым тренером.

Первый бой под руководством Скотта Уайлдер проведет 9 октября в Лас-Вегасе против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

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В статье: Бокс Дионтей Уайлдер
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