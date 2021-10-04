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Фьюри: Чувствую себя ужасно

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Британец завершил тренировочный лагерь

Фьюри: Чувствую себя ужасно

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как тяжелый тренировочный лагерь поможет ему в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я чувствую себя ужасно, абсолютно ужасно. Но если вы сворачиваете восьминедельный тренировочный лагерь и чувствуете себя фантастически, то вы готовились неправильно.

Если вы жестко обращались со своим телом в течение восьми недель, тренировались дважды в день и шесть раз в неделю, если вас разрывали в клочья одновременно 4-5 разных спарринг-партнеров, но при этом вы отлично себя чувствуете, то это значит, что вы исключительно сильный человек. И да, через неделю я буду чувствовать себя фантастически.

Я не думаю, что можно победить более убедительно, чем я это сделал в последнем бою. Это было наиболее одностороннее избиение непобежденного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое я когда-нибудь видел. Я бил Уайлдера раунд за раундом, так что он даже не может сказать, что я застал его врасплох", - цитирует Фьюри Daily Star.

Фьюри и Уайлдер в третий раз разделят ринг 9 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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Источник:
Fightnews.info

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