Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри: Чувствую себя ужасно
Британец завершил тренировочный лагерь
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как тяжелый тренировочный лагерь поможет ему в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
"Я чувствую себя ужасно, абсолютно ужасно. Но если вы сворачиваете восьминедельный тренировочный лагерь и чувствуете себя фантастически, то вы готовились неправильно.
Если вы жестко обращались со своим телом в течение восьми недель, тренировались дважды в день и шесть раз в неделю, если вас разрывали в клочья одновременно 4-5 разных спарринг-партнеров, но при этом вы отлично себя чувствуете, то это значит, что вы исключительно сильный человек. И да, через неделю я буду чувствовать себя фантастически.
Я не думаю, что можно победить более убедительно, чем я это сделал в последнем бою. Это было наиболее одностороннее избиение непобежденного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое я когда-нибудь видел. Я бил Уайлдера раунд за раундом, так что он даже не может сказать, что я застал его врасплох", - цитирует Фьюри Daily Star.
Фьюри и Уайлдер в третий раз разделят ринг 9 октября в Лас-Вегасе.
Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в нашому телеграм-каналі!
Популярное сейчас
- Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо
- "Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью". Селезнев попал в новый скандал в Харькове
- Герой футбольного дня. Витиньо
- Хижняка признали лучшим боксером года по версии AIBA
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО