Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон хочет провести выставочный бой с Тайсоном Фьюри
Боксер вспомнил лучшие свои годы
Легендарный боксёр Майк Тайсон рассказал, что хотел бы провести спарринг с Тайсоном Фьюри. Майк даже не исключил возможность проведения между ними выставочного боя.
"В последнем бою против Роя Джонса я установил множество рекордов. Словно я вернулся в свои чемпионские времена.
Хочу спарринговать с Тайсоном Фьюри. Он сказал, что если я буду продолжать в том же духе, то мы устроим выставочный бой", — приводит слова Майка Тайсона BJ Penn.
В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.
Популярное сейчас
- Петраков: О Малиновском я уже сказал всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна
- Три футболиста сборной Украины могут не сыграть с Финляндией - СМИ
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- 5 случаев, когда Ломаченко издевался над соперниками. ВИДЕО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца