Майк Тайсон хочет провести выставочный бой с Тайсоном Фьюри

Легендарный боксёр Майк Тайсон рассказал, что хотел бы провести спарринг с Тайсоном Фьюри. Майк даже не исключил возможность проведения между ними выставочного боя.

"В последнем бою против Роя Джонса я установил множество рекордов. Словно я вернулся в свои чемпионские времена.

Хочу спарринговать с Тайсоном Фьюри. Он сказал, что если я буду продолжать в том же духе, то мы устроим выставочный бой", — приводит слова Майка Тайсона BJ Penn.

В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.