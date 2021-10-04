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Усик: Подерусь с любым соперником, который будет удерживать последний пояс

Бокс
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Александр хочет стать абсолютным чемпионом мира

Усик: Подерусь с любым соперником, который будет удерживать последний пояс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что готов драться с любым соперником, чтобы завладеть всеми поясами:

"Я подерусь с любым соперником, который будет удерживать последний пояс. Мне без разницы, будет это Уайлдер или Фьюри.

Я не умею прогнозировать. Единственное, что я могу вам предсказать, – что у меня сегодня будет шикарный ужин".

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В статье: Александр Усик
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