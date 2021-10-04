Усик: Подерусь с любым соперником, который будет удерживать последний пояс

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что готов драться с любым соперником, чтобы завладеть всеми поясами:

"Я подерусь с любым соперником, который будет удерживать последний пояс. Мне без разницы, будет это Уайлдер или Фьюри.

Я не умею прогнозировать. Единственное, что я могу вам предсказать, – что у меня сегодня будет шикарный ужин".