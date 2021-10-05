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Фьюри vs Уайлдер: мощное промо боя от телеканала BT. ВИДЕО
До боя остались считанные дни
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Телеканал BT представил роскошный промо-ролик грядущего мегафайта:
В первом бою между Уайлдером и Фьюри была зафиксирована ничья, а в реванше британец победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
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