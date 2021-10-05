Уайлдер: Меня не удивила победа Усика над Джошуа

Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о недавней победе Александра Усика (19-0, 13 КО) над чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Победа Усика меня вообще не удивила, мой тренер Малик Скотт всегда говорит об Усике и о том, какой он крутой мастер. Да, у него были сложности с Уизерспуном и Чисорой, но стили делают бой. У Усика был рецепт успеха против Джошуа, и я думаю, он у него будет, когда они встретятся в ринге снова.

Усик сказал, что в реванше будет еще быстрее, и я уверен, что именно так и произойдет. Впрочем, кто знает, в конце концов, это бокс, и мы не можем знать наверняка, что случится, пока для этого не придет время", - сказал Уайлдер.

Деонтей Уайлдер 9 октября в Лас-Вегасе попробует взять реванш у Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) за досрочное поражение в феврале 2020 года.

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