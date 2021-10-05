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Блеф или правда? Фьюри значительно поправился перед третьим боем с Уайлдером
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Тренер британца Шугар Хилл Стюард заявил, что Фьюри будет значительно тяжелее в сравнении с предыдущим боем, в котором Тайсон победил Уайлдера техническим нокаутом.
"Он будет тяжелее на 9 кг или где-то так. Почему бы и нет? Чем больше – тем лучше, чем тяжелее – тем сильнее. Тайсон тренируется с этим весом, он подкачался. Нет такого, что Фьюри просто толстеет, он качает мышцы", - заявил Стюард.
Перед вторым боем с Уайлдером в феврале 2020 года Фьюри показал на весах почти 124 кг и на 19 кг перевесил своего соперника из Алабамы.
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