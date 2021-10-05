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Усик: Буду еще лучше в реванше с Джошуа

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Не сомневаемся

Усик: Буду еще лучше в реванше с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) высказался о реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Против Джошуа отбоксировала и одержала победу хорошая версия Александра Усика, но в следующий раз перформанс будет еще ярче. Ведь я не чувствую никакой скованности. В следующий раз буду еще быстрее и мощнее.

Даже когда кажется, что ты выступил на пределе, нужно просто еще больше напрячься в процессе подготовки и окажется, что твои возможности еще больше. Все что для этого нужно – дисциплина, амбиции и желание пахать", - заявил Усик в интервью для DAZN.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в феврале или марте 2022 года. Повторный бой двух олимпийских чемпионов, вероятней всего, вновь примет один из крупнейших стадионов Великобритании.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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Источник:
Vringe.com

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