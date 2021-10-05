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Уайлдер грезит о бое с Усиком за статус абсолютного чемпиона мира
Об этом еще рано думать
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) перед третьим боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) заговорил о потенциальном поединке с Александром Усиком (19-0, 13 КО) за статус абсолютного чемпиона мира.
"Надеюсь, что в это время в следующем году у нас будет абсолютный чемпион. Я не знаю. Но когда я побью Фьюри, и если Усик во второй раз победит Джошуа, а многие в мире предсказывают, что это произойдет, если только Энтони ничего не изменит в своем тренировочном лагере, то, думаю, Александр будет человеком чести и подерется со мной.
Если все сложится хорошо, если на тот момент у Усика еще будут титулы, а я побью Фьюри, то я думаю, что вы увидите это бой", - сказал Уайлдер.
Шанс снова стать чемпионом мира у Деонтея Уайлдера будет 9 октября в Лас-Вегасе. Что касается Александра Усика, то его реванш с Энтони Джошуа запланирован на февраль-март 2022 года.
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