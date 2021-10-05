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Виталий Кличко: Мы приложим все усилия, чтобы реванш Усик - Джошуа состоялся в Киеве
Виталий Кличко хотел бы провести этот бой в столице Украины
instagram.com/vitaliyklitschko
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что команда Александра Усика ведет переговоры о том, чтобы реванш с Энтони Джошуа прошел в столице Украины.
"В контракте есть реванш, и я надеюсь, что в течение 6-8 месяцев он состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос. Это вопрос переговоров, и мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - сказал Кличко.
Ранее промоутер Джошуа сказал, что провести бой в Киев вряд ли удастся, особенно зимой или ранней весной.
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