Виталий Кличко: Мы приложим все усилия, чтобы реванш Усик - Джошуа состоялся в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что команда Александра Усика ведет переговоры о том, чтобы реванш с Энтони Джошуа прошел в столице Украины.

"В контракте есть реванш, и я надеюсь, что в течение 6-8 месяцев он состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос. Это вопрос переговоров, и мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - сказал Кличко.

Ранее промоутер Джошуа сказал, что провести бой в Киев вряд ли удастся, особенно зимой или ранней весной.