  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Виталий Кличко: Мы приложим все усилия, чтобы реванш Усик - Джошуа состоялся в Киеве
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Кличко: Мы приложим все усилия, чтобы реванш Усик - Джошуа состоялся в Киеве

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Виталий Кличко хотел бы провести этот бой в столице Украины

Виталий Кличко: Мы приложим все усилия, чтобы реванш Усик - Джошуа состоялся в Киеве

instagram.com/vitaliyklitschko

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что команда Александра Усика ведет переговоры о том, чтобы реванш с Энтони Джошуа прошел в столице Украины.

"В контракте есть реванш, и я надеюсь, что в течение 6-8 месяцев он состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос. Это вопрос переговоров, и мы приложим все усилия, чтобы он состоялся в Киеве", - сказал Кличко.

Ранее промоутер Джошуа сказал, что провести бой в Киев вряд ли удастся, особенно зимой или ранней весной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...