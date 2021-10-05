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Тайсон Фьюри: Я был разочарован поражением Джошуа

Бокс
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Тайсон похвалил Усика и его команду

Тайсон Фьюри: Я был разочарован поражением Джошуа

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Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри поделился мнением о возможной причине поражения Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком.

"Я был разочарован поражением Джошуа, но нужно отдать должное его сопернику. Усик имел отличный план на бой и идеально его выполнил. Парень поднялся с более лёгкой весовой категории и побил чемпиона — это редкость. Такое случилось только третий раз в истории.

Вот что получается, когда ты смотришь слишком далеко вперёд. Возможно, Джошуа смотрел на Усика, но видел перед собой Тайсона Фьюри. Я не допущу этой ошибки. Я не буду смотреть на Деонтея Уайлдера, думая об Энтони Джошуа. Даже если бы он победил, то я бы этого не делал. Просто я знаю, что каждый соперник опасен, особенно на таком уровне", — цитирует Фьюри Metro.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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