Объявлены имена судей на третий бой Фьюри и Уайлдера

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

В ринге с боксерами будет находиться Рассел Мора, который в прошлом году работал на поединках Василий Ломаченко – Теофимо Лопес и Хосе Карлос Рамирес – Виктор Постол, а недавно отсудил последний бой в карьере Мэнни Пакьяо.

Судейские записки подсчитают Тим Читэм, Дэйв Моретт и Стив Вайсфельд.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а в реванше в феврале 2020-го британец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!