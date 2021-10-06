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Объявлены имена судей на третий бой Фьюри и Уайлдера

Бокс
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До поединка считанные дни

Объявлены имена судей на третий бой Фьюри и Уайлдера

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

В ринге с боксерами будет находиться Рассел Мора, который в прошлом году работал на поединках Василий Ломаченко – Теофимо Лопес и Хосе Карлос Рамирес – Виктор Постол, а недавно отсудил последний бой в карьере Мэнни Пакьяо.

Судейские записки подсчитают Тим Читэм, Дэйв Моретт и Стив Вайсфельд.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а в реванше в феврале 2020-го британец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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