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Объявлены имена судей на третий бой Фьюри и Уайлдера
До поединка считанные дни
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
В ринге с боксерами будет находиться Рассел Мора, который в прошлом году работал на поединках Василий Ломаченко – Теофимо Лопес и Хосе Карлос Рамирес – Виктор Постол, а недавно отсудил последний бой в карьере Мэнни Пакьяо.
Судейские записки подсчитают Тим Читэм, Дэйв Моретт и Стив Вайсфельд.
Первый бой между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а в реванше в феврале 2020-го британец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
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