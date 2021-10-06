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Фьюри: Усик стал бы еще одной моей жертвой

Бокс
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Фьюри: Усик стал бы еще одной моей жертвой

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался о потенциальном бое с Александром Усиком (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

"Усик? Думаю, он стал бы еще одной моей жертвой. Он был бы очередной цифрой в очень длинном послужном списке непобежденного чемпиона. Моем послужном списке", - сказал Фьюри для Fox Sports.

Шанс выяснить отношения с Усиком у Фьюри будет в том случае, если британец 9 октября в Лас-Вегасе защитит титул WBC в третьем бою с Деонтеем Уайлдером, а боксер из Украины в 2022 году в реванше снова побьет Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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