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Реванш Усика и Джошуа может состоятся весной 2022 года

Бокс
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Скорее всего это будет март или апрель

Реванш Усика и Джошуа может состоятся весной 2022 года

Новина українською

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, рассказал, когда может пройти реванш между Энтони и украинцем Александром Усиком.

"У меня запланирована встреча с Александром Красюком на конец октября, когда всё уляжется.

Думаю, бой может состояться в марте или апреле. Скорее всего. В конце концов, у Усика было ужасное рассечение. Я уверен, что они подумывают об отпуске. Вряд ли в его команде собираются предпринимать что-либо большое до декабря. А вот после мы начнём строить планы", — приводит слова Хирна DAZN.

Первый поединок Джошуа и Усика состоялся в ночь на 26 сентября. Встреча завершилась уверенной победой Александра судейским решением. Благодаря этой победе Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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