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Энди Руис: Мне было бы интересно подраться с левшой в лице Ортиса

Бокс
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Британец хочет серьезных боев

Энди Руис: Мне было бы интересно подраться с левшой в лице Ортиса

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, американец Энди Руис (34-2, 22 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com рассказал, с кем хочет провести следующий бой.

"Чувствую себя отлично. Надеюсь, что мне удастся попасть на ринг в декабре, есть несколько соперников.

Мы присматриваемся к Адаму Ковнацки, он подерется в октябре. Есть еще Чарльз Мартин и Луис Ортис. В целом, у нас хватает парней, которые помогут мне вернуться в рейтинги. Да, Мартин мой хороший приятель, но это бизнес. Хотя мне и было бы интересно подраться с левшой в лице Ортиса".

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В статье: Энди Руис
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Источник:
XSport.ua

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