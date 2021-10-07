Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?
Сейчас все расскажем
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
На территории Украины третье столкновение двух супертяжеловесов покажет медиасервис MEGOGO. Ориентировочное начало трансляции – 10 октября в 04:00 по киевскому времени.
Трансляция боя Фьюри – Уайлдер будет бесплатной для обладателей подписок «Максимальная» и «Спорт». Поединок покажет канал «MEGOGO Гонг».
Что касается альтернативных вариантов просмотра боя Фьюри – Уайлдер, то мегафайт за титул WBC в супертяжелом весе покажут телеканалы DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport и REN TV.
Отметим, что в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер свой 8-й поединок на профи-ринге проведет непобежденный украинец Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) соперником которого станет американец Майк Маршалл (6–1–1, 4 KO).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Испания победила Италию, Жилстрой-1 не сдержал Реал, ФИФА хочет реформ. Главные новости за 6 октября
- Олег Федорчук: Мы не такая футбольная страна, чтобы разбрасываться футболистами уровня Малиновского
- Доннарумму освистали на матче Италии с Испанией в Милане
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО