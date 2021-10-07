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Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?

Бокс
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Фьюри – Уайлдер III: где смотреть главный бой октября?

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

На территории Украины третье столкновение двух супертяжеловесов покажет медиасервис MEGOGO. Ориентировочное начало трансляции – 10 октября в 04:00 по киевскому времени.

Трансляция боя Фьюри – Уайлдер будет бесплатной для обладателей подписок «Максимальная» и «Спорт». Поединок покажет канал «MEGOGO Гонг».

Что касается альтернативных вариантов просмотра боя Фьюри – Уайлдер, то мегафайт за титул WBC в супертяжелом весе покажут телеканалы DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport и REN TV.

Отметим, что в андеркарде боя Фьюри – Уайлдер свой 8-й поединок на профи-ринге проведет непобежденный украинец Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) соперником которого станет американец Майк Маршалл (6–1–1, 4 KO).

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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