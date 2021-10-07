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WBC предоставит Усику 30 дней на переговоры по бою с Фьюри или Уайлдером
А как же реванш с Джошуа?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирный боксерский совет (WBC) предоставит новому чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (19-0, 13 КО) 30 дней на переговоры по бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) или Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), которые в субботу в Лас-Вегасе проведут третий поединок.
"WBC постановил, что у победителя боя (Фьюри-Уайлдер 3) будет 30 дней на то, чтобы заключить контракт на объединительный поединок против чемпиона WBO/IBF/WBA Александра Усика с целью определения абсолютного чемпиона дивизиона.
Если в течение этого времени соответствующий контракт не будет заключен, победитель поединка Фьюри-Уайлдер 3 должен провести следующий бой против действующего обладателя «временного» титула", - говорится в заявлении WBC.
Усик, вероятней всего, в марте-апреле 2022 года проведет второй бой с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который не собирается отказываться от права на незамедлительный реванш.
Что касается «временного» чемпиона WBC, то Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) 30 октября проведет бой с Отто Валлином (22-1, 14 KO).
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