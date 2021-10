Фьюри в бою с Уайлдером будет сидеть на стуле с изображением американца

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Фьюри показал стул, на котором боксер из Манчестера будет сидеть в перерыве между раундами. На нем изображено лицо Уайлдера в момент пропущенного удара.

Надпись тоже достойна внимания. «Большой бомжара» - именно так Фьюри регулярно обзывает Уайлдера.

Tyson Fury has had a new stool specially made for the Deontay Wilder trilogy fight this Saturday… pic.twitter.com/ofwARFdWc1