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Фьюри в бою с Уайлдером будет сидеть на стуле с изображением американца

Бокс
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Британец в своем стиле

Фьюри в бою с Уайлдером будет сидеть на стуле с изображением американца

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Фьюри показал стул, на котором боксер из Манчестера будет сидеть в перерыве между раундами. На нем изображено лицо Уайлдера в момент пропущенного удара.

Надпись тоже достойна внимания. «Большой бомжара» - именно так Фьюри регулярно обзывает Уайлдера.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а в реванше в феврале 2020-го британец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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