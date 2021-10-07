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Фьюри в бою с Уайлдером будет сидеть на стуле с изображением американца
Британец в своем стиле
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет защиту титула в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Фьюри показал стул, на котором боксер из Манчестера будет сидеть в перерыве между раундами. На нем изображено лицо Уайлдера в момент пропущенного удара.
Надпись тоже достойна внимания. «Большой бомжара» - именно так Фьюри регулярно обзывает Уайлдера.
Tyson Fury has had a new stool specially made for the Deontay Wilder trilogy fight this Saturday… pic.twitter.com/ofwARFdWc1— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 6, 2021
Первый бой между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью, а в реванше в феврале 2020-го британец выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
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