Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?

Британский портал Daily Mail в честь недавнего триумфа Александра Усика в бою с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и ухода из бокса легендарного Мэнни Пакьяо опубликовал десятку лучших бойцов 21-го века вне зависимости от весовой категории.

Послужной список: 41-1-1, 36 КО

Боксер из Караганды заслуженно считается одним из лучших средневесов в истории бокса. Головкин впервые стал чемпионом мира в 19-м бою на профи-ринге, когда в августе 2010 года побил Милтона Нуньеса за временный титул WBA.

Вскоре Головкин завоевал полноценный пояс WBA, затем прибрал к своим рукам титул IBO (бой с Макотто Фучигами проходил в Броварах), а затем дебютировал на профи-ринге США и постепенно дорос до статуса суперзвезды мирового бокса.

У Головкина была серия из 23-х подряд побед нокаутом, пока в марте 2017 года он единогласным решением судей не прошел Дэниела Джейкобса. Тогда же казах показал, что обладает не только разрушительным ударом, но и элитными боксерскими навыками.

Решающий момент в карьере Головкина наступил с появлением в его жизни Сауля Альвареса. Первый бой завершился спорной ничьей, а в реванше Канело нанес казаху первое поражение в карьере.

Сейчас Геннадий Головкин снова пытается объединить титулы в своих руках – в 2019 году казах в бою с Сергеем Деревянченко завладел титулом IBF, а 31 декабря он может провести боя с владельцем пояса WBA Рете Муратой.

Послужной список: 19-0, 13 КО

Усик ворвался в десятку лучших боксеров современности после феноменального выступления в бою с Джошуа. Украинец стал единственным боксером в истории, которому в статусе олимпийского чемпиона удалось завоевать чемпионские титулы в тяжелой и супертяжелой весовых категориях.

О карьере Усика на профи-ринге сложно сказать что-то новое – Александр стал чемпионом мира уже в 10-м бою после победы над Кшиштофом Гловацки, затем был яркий триумф в Суперсерии и завоевание статуса абсолютного чемпиона мира, а в хэвивейте Усику понадобилось лишь три боя, чтобы прихватить к своим рукам три из четырех крупнейших поясов.

Главные бои Усика только впереди – весной 2022 года украинец проведет реванш с Джошуа, а в случае победы получит шанс поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в поединке с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером.

Послужной список: 67-7, 44 КО

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях вошел в Зал славы бокса в 2017 году. За 22 года на профи-ринге Баррера провел 25 титульных боев, в которых одержал 21 победу.

Пик карьеры Барреры припал на 2001-2002 года, когда мексиканец единогласным решением судей последовательно остановил Назима Хамеда и Эрика Моралеса, с которым провел эпичную трилогию. Позднее Марко дважды проиграл Мэнни Пакьяо и по разу уступил Хуану Мануэлю Маркесу и Амиру Хану.

Примечательно, что «Убийца с детским лицом» 20 ноября возобновляет карьеру после 10-летнего отсутствия, а его оппонентом по 6-раундовому бою в полусреднем весе станет 41-летний Даниэль Понсе Де Леон.

Послужной список: 41-6, 27 КО

38-летний Донэйр пару месяцев назад переписал историю бокса, став после победы нокаутом над Нордином Убаали самым возрастным чемпионом мира в легчайшем весе.

Двумя годами ранее Нонито поразил весь мир храбрым выступлением в финальном бою Суперсерии против безоговорочного фаворита Наоя Иноуэ. В том поединке Донэйр левым хуком сломал японцу орбиту глаза, но все же проиграл решением судей.

Впервые же чемпионом мира Донэйр стал в далеком 2007 году, когда в пятом раунде остановил Вика Дарчиняна. Всего филиппинец покорил пять весовых категорий и завоевал одиннадцать титулов, а ведь в его истории на профи-ринге еще не поставлена точка.

Послужной список: 50-3, 41 КО

Хотя Гонсалес потерпел спорное поражение в последнем бою против Хуана Франсиско Эстрады, без него сложно представить десятку лучших боксеров 21-го века.

Гонсалес – единственный боксер в истории Никарагуа, которому удавалось стать чемпионом мира в четырех весовых категориях. Это достижение Роман застолбил за собой в 2016 году, когда единогласным решением судей победил Карлоса Куадраса и завоевал пояс WBC во втором наилегчайшем весе.

И как не отметить, что на пике карьеры Гонсалес шел с показателем 46-0 и возглавлял рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. На спад никарагуанец пошел в марте 2017 года, когда сенсационно проиграл тайцу Срисакету Сор Рунгвисаи.

Послужной список: 56-7-1, 40 КО

Знаменитый мексиканский воин выиграл семь чемпионских титулов в четырех весовых категориях, его резюме пестрит бойцами элитного уровня, а визитной карточкой карьеры Маркеса стал тот самый глухой нокаут в бою с Мэнни Пакьяо.

Самое удивительное, что свою карьеру на профи-ринге Маркес начал с поражения, пусть и в бою с Хавьером Дюраном будущий член Зала славы бокса не был побит, а уступил дисквалификацией после удара соперника головой.

«Динамит» сражался с такими знаковыми бойцами поколения, как Флойд Мейвезер, Тимоти Брэдли и Марко Антонио Баррера, но все эти поединки блекнут на фоне незабываемого противостояния с Мэнни Пакьяо, у которого Маркес выиграл один бой при двух поражениях и одной ничье.

Послужной список: 55-8-2, 32 КО

Бернард Хопкинс считается одним из самых умнейших боксеров в истории и единственным бойцом, который мог бы драться в любую эпоху. Именно «Палач» достоен статуса величайшего боксера-средневеса всех времен и народов.

Хопкинс был абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории и более чем за 10-летний период провел 20 защит титулов, включая культовые победы над Феликсом Тринидадом и Оскаром Де Ла Хойя.

????ON THIS DAY: B-Hop cuts down De La Hoya???? ⏪Back in 2004 Bernard Hopkins became undisputed middleweight king after stopping Oscar De La Hoya with a body shot in the 9th round???? pic.twitter.com/hDQaaI8s4I

На закате карьеры Хопкинс в 48-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира в истории бокса, побив в 2011 году Жана Паскаля в объединительном поединке в полутяжелом весе.

«Инопланетянин» завершил карьеру в 51 год после двух подряд поражений от Сергея Ковалева и Джо Смита.

Послужной список: 56-1-2, 38 КО

Теренс Кроуфорд и Александр Усик могут поспорить, но именно Сауль Альварес по праву возглавляет рейтинг лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории. И он продолжает активно дополнять свое наследие все новыми и новыми достижениями.

Самый высокооплачиваемый боец наших дней покорил три весовых категории и побил 19 боксеров в титульных боях, включая Геннадия Головкина, Сергея Ковалева, Мигеля Котто, Амира Хана, Дэниела Джейкобса, Шэйна Мосли и других. Единственное же поражение Альваресу в 2013 году нанес Флойд Мейвезер.

Альваресу только 31 – если не произойдет ничего неожиданного, то совсем скоро Канело в бою с Калебом Плантом станет абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Послужной список: 62-8-2, 39 КО

Титулы в восьми весовых категориях делают Мэнни Пакьяо абсолютной легендой бокса, несмотря на то что в карьере филиппинца хватало и громких неудач.

Трилогия с Эриком Моралесом, четыре боя с Хуаном Мануэлем Маркесом, зрелищные победы над героями прошлого Оскаром Де Ла Хойя и Рикки Хаттоном, «Бой века» с Флойдом Мейвезером – знаковые страницы в карьере Пакьяо можно перечислять и перечислять.

Manny Pacquiao has announced his retirement from Boxing at the age of 42.



He remains the only boxer in history to win a title in EIGHT different weight classes!



And the only boxer in history to hold world titles in FOUR different decades!



One of the greatest of all-time. pic.twitter.com/C0GqXWXITw