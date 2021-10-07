Красюк: Нокаут – единственный шанс Джошуа в бою с Усиком

Промоутер нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк высказался о бое с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма побил Джошуа единогласным решением судей.

"Сложно было предположить другой исход. Единственный шанс у Джошуа победить – это нокаутировать Усика. Он же выбрал тактику перебоксировать Александра и ошибся. Мы бы хотели, чтобы он для реванша научился боксировать за три месяца и продолжил соревноваться в этом элементе с Александром Усиком.

Исход поединка очевиден, ясен. В принципе, выглядело, будто по сценарию дирижер в углу дирижирует, а оркестр в ринге исполняет. Усик сам говорил, что когда в третьем раунде приложился и попал по челюсти, то завелся, почувствовал кровь. Поэтому он вернулся в угол, и тренер спокойным голосом его говорит: «Сашенька, стопе. Действуй по плану». Он внял и пошел действовать по плану", - сказал Красюк.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте или апреле 2022 года.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!