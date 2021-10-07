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Бой Лопеса с Камбосом организует DAZN
Неужели многострадальный поединок все-таки состоится?
Международная федерация бокса (IBF) передала право на организацию боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) стриминговому сервису DAZN.
Организовать бой Лопес – Камбосос должен был сервис Triller, однако в начале октября его боссы отказались от прав на поединок.
Новая дата боя Лопес – Камбосос будет озвучена на следующей неделе. Ожидается, что поединок пройдет 27 ноября в Нью-Йорке.
Лопес в бою с Камбососом впервые появится на ринге с момента сенсационного успеха в бою с Василием Ломаченко в октябре 2020 года.
Теофимо Лопес и Джордж Камбосос разделят между собой 3,5 миллиона долларов.
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