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Чисора считает себя одним из лучших тяжеловесов мира, но не Усика

Бокс
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Дерек назвал пятерку лучших

Чисора считает себя одним из лучших тяжеловесов мира, но не Усика

Новина українською

Знаменитый боксёр Дерек Чисора составил пятёрку лучших тяжеловесов мира по его мнению. Любопытно, что британец не включил в свой топ-5 украинского боксёра Александра Усика, которому год назад проиграл единогласным решением судей.

По мнению Чисоры, лучшим тяжеловесом мира является британец Тайсон Фьюри. Следом идут Энтони Джошуа и Диллиан Уайт, на четвёртое место Дерек поставил себя. Замыкает пятёрку англичанин Джо Джойс.

Когда боксёра спросили, почему он не включил в топ-5 Усика, он ответил, что украинец не является популярным боксёром и не собирает стадионов.

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В статье: Дерек Чисора
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