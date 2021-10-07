Чисора считает себя одним из лучших тяжеловесов мира, но не Усика

Знаменитый боксёр Дерек Чисора составил пятёрку лучших тяжеловесов мира по его мнению. Любопытно, что британец не включил в свой топ-5 украинского боксёра Александра Усика, которому год назад проиграл единогласным решением судей.

По мнению Чисоры, лучшим тяжеловесом мира является британец Тайсон Фьюри. Следом идут Энтони Джошуа и Диллиан Уайт, на четвёртое место Дерек поставил себя. Замыкает пятёрку англичанин Джо Джойс.

Когда боксёра спросили, почему он не включил в топ-5 Усика, он ответил, что украинец не является популярным боксёром и не собирает стадионов.