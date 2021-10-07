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Фьюри: Уайлдер слаб психологически
Тайсон раскритиковал своего оппонента
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о своём будущем сопернике Деонтее Уайлдере и о его заявлениях о жульничестве с перчатками во время второго матча.
"Очевидно, что все обвинения исходят от нездорового человека. Это говорит мне о том, что он слаб психологически. Он слабый человек, и я собираюсь вырубить его в субботу вечером. Он копирует меня, придя на пресс-конференцию без футболки! Я известен тем, что не ношу рубашек на пресс-конференции, я, конечно, вдохновляющий человек, но ты должен оставаться Бронзовым бомбардировщиком и заниматься свои делом.
Обвинения в жульничестве? Люди могли поверить одному из оправданий, но не пятидесяти, в которых речь идёт о каком-то заговоре. Надеюсь, у него есть книга отговорок, потому что я снова вырублю его", — приводит слова Тайсона Фьюри Daily Mail.
Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.
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