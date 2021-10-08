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Хирн: Джошуа не откажется от реванша с Усиком
Другого мы и не ждали
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на желание Боба Арума определить в бою между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО) абсолютного чемпиона мира.
"Прошлым вечером у меня был разговор с Бобом Арумом, он позвонил мне, и мы поговорили о возможности того, чтобы Джошуа отошел в сторону и отказался от незамедлительного реванша с Усиком. Так вот Джошуа не сделает этого!
Если Эй-Джей будет здоров и готов драться, а он готов, он принимает реванш с Усиком. Усик – это все, о чём он сейчас думает. Лично я не вижу сценария, при котором он отказался бы от реванша", - сказал Хирн.
Реванш между Усиком и Джошуа может пройти в марте или апреле 2022 года.
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