"Британский Кличко" завершил карьеру

Британский супертяж Дэвид Прайс (25-7, 20 КО) в 38-летнем возрасте сообщил о завершении карьеры боксера.

"Вы больше не увидите меня дерущимся в боксерском ринге. Это решение сформировалось у меня недель шесть тому назад. Я просто больше не хочу драться, так что это конец моей боксерской карьеры", - сказал Прайс.

Прайс в последний раз выходил на ринг в октябре 2019-го, когда техническим нокаутом проиграл Дереку Чисоре.

Карьера Прайса пошла под откос в 2013 году, когда его сенсационно нокаутировал экс-соперник Владимира Кличко Тони Томпсон. Позднее Дэвид проиграл Эркану Теперу, Кристиану Хаммеру, Александру Поветкину и Сергею Кузьмину.

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