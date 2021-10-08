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Уайлдер: Мне нечего доказывать – все давление на Фьюри
Слова американца перед боем
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался перед третьим боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Мне нечего доказывать. Нечего терять. Нет никакого давления. Все давление на Фьюри.
Я всегда в отличном настроении, вокруг меня много людей, которые помогали мне все это время. Речь идет об искуплении и возмездии", - сказал Уайлдер на пресс-конференции.
Уайлдер в феврале 2020 года проиграл Фьюри техническим нокаутом и потерял титул WBC, которым владел с 2015 года.
Третий бой между Фьюри и Уайлдером пройдет 9 октября в Лас-Вегасе.
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