Цыган или бомбардировщик: что нужно знать о третьем бое Фьюри и Уайлдера?

За противостоянием двух джентльменов в лице Александра Усика и Энтони Джошуа мир бокса следил 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма, а теперь в дело вступают плохие парни – в ночь с субботы на воскресенье Тайсон Фьюри проведет первую защиту титула WBC в трилогии с Деонтеем Уайлдером.

Первый бой Уайлдера против Фьюри – два нокдауна и спорная ничья

Прежде чем поговорить о перспективах бойцов в предстоящем поединке, не будет лишним вспомнить, как развивались взаимоотношения между Фьюри и Уайлдером.

Начало этой истории было положено 1 декабря 2018 года. В тот день Фьюри проводил лишь третий бой после двухлетнего перерыва в карьере, связанного с депрессией и наркотической зависимостью. Уайлдер же был на пике после громких досрочных побед над Стиверном и Ортисом и планировал раз и навсегда покончить с болтливым «Цыганским королем». Не вышло.

Фьюри изменил представление о динамите в кулаках Уайлдера, поднявшись с двух нокдаунов. Особенно эпичным выдался камбэк Тайсона в 12-м раунде – боксер из Манчестера поднялся на ноги в самый последний момент, когда рефери уже был готов объявить о нокауте.

Every time I rewatch this knockdown I still can’t understand how Tyson Fury got up from this. Deontay Wilder thought he’d won. It was a real life Rocky moment pic.twitter.com/ERI91rxdSz — Sobervated Conor ???? (Fan of Conor McGregor) (@SobervatedConor) October 6, 2021

Хотя Уайлдер дважды уронил британца, по факту бой прошел под диктовку Фьюри. Независимый портал BoxingScene выставил 115-111 в пользу Фьюри, причем на судейских записках интернет-издания Уайлдер за исключением раундов с нокдаунами выиграл всего одну трехминутку.

По статистике Тайсон перебил чемпиона в 8 из 12 раундах, но домашнее судейство сыграло за «Бронзового бомбардировщика». 115-111, 110-114 и 113-113 – пояс WBC остался в руках американца.

Реванш – полное доминирование Фьюри и победа техническим нокаутом

Промоутеры не стали организовывать незамедлительный реванш, а предоставили Фьюри и Уайлдеру передышку. Американец во время 14-месячного перерыва нокаутировал Доминика Бризила и повторно прибил Луиса Ортиса, а «Цыганский король» без особого блеска остановил непобежденных середняков из Европы Тома Шварца и Отто Валлина.

К реваншу Уайлдер набрал 8 килограммов (104,4 кг), но Фьюри стал еще больше (123,8 кг) и банально переехал щуплого на его фоне американца.

Теперь дело было не только в колоссальной разнице в боксерском интеллекте – британец с первых секунд бросился прессинговать чемпиона, посеял страх в его разуме и после двух нокдаунов в третьем и пятом раундах вынудил угол чемпиона выбросить на ринг белое полотенце в середине седьмого раунда, когда Уайлдер был зажат в углу и активно принимал удары на свое лицо. Так Фьюри стал единственным боксером-супертяжем, которому удалось подержать в своих руках каждый из четырех главных поясов.

Уайлдер после боя выглядел жалко – американец пенял на слишком тяжелый костюм, в котором выходил на ринг, обвинял Фьюри в жульничестве с перчатками и подкупе членов его команды.

А кто же фаворит в третьем поединке?

С момента последней встречи Фьюри и Уайлдера на ринге прошло почти полтора года, однако диспозиция сил не изменилась – «Цыганский король» все еще на другой планете относительно «Бронзового бомбардировщика» в искусстве бокса, а американцу остается уповать лишь на свой сокрушительный удар правой, которым он снес с ринга не один десяток соперников.

Фьюри каждый раз был другим в боях с Уайлдером, а вот Деонтей представал на ринге ровно таким, каким его и ожидали увидеть. Интрига в том, сумел ли Уайлдер измениться под руководством своего нового тренера Малика Скотта. Подготовил ли этот тандем парочку сюрпризов для Фьюри или нас ждет прежний Уайлдер – плохой боксер со страшным ударом?

Что касается Фьюри, то он раскусил Уайлдера еще в первом бою, а в реванше доказал, что у него достаточно аргументов на грубую физическую силу оппонента. Тайсон снова будет грязно изматывать американца в клинчах, кусать Уайлдера джебом и за счет тайминга наказывать того за каждую неумелую попытку пойти вперед. В общем, победную тактику Фьюри менять не станет.

На выходе получаем банальную картину – второй бой показал, что шансов нокаутировать соперника у Фьюри как минимум не меньше, чем у Уайлдера, но у британца есть запасной план в виде победы на судейских записках, а вот боксер из Алабамы в 12-раундовом бою по объективным причинам больше никогда не сможет претендовать на победу над Фьюри. Времена Уайлдера-чемпиона в прошлом – сейчас судьи будут более лояльны к Тайсону.

Прогноз UA-Футбол: победа Фьюри техническим нокаутом во второй половине боя

А как третий бой Фьюри и Уайлдера повлияет на Усика?

Промоутер-ветеран Боб Арум предложил британскому коллеге Эдди Хирн отказаться от незамедлительного реванша Энтони Джошуа с Александром Усиком и позволить украинцу выставить свои четыре пояса на кон в поединке с чемпионом WBC. Впрочем, Джошуа рвется в бой и не готов уступать право встречи с Усиком, хотя Энтони гарантировали поединок с новым абсолютным чемпионом мира.

Получается, что Фьюри или Уайлдер станут доступны для Усика только в том случае, если Александр ориентировочно в марте-апреле 2022 года в реванше снова побьет Джошуа и подтвердит статус чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Уже известно, что независимо от результата сегодняшнего мегафайта четвертого боя между Фьюри и Уайлдером не будет. Победитель пойдет выяснять отношения с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом, если тот 30 октября не упустит свой титул в противостоянии с Отто Валлиным.

Супертяжелый вес в последние годы преподнес массу неожиданных сценарных поворотов, поэтому давайте не будем забегать вперед и просто подождем несколько месяцев. Ведь совсем недавно мир был в предвкушении объединительного поединка между Джошуа и Фьюри, а теперь от этого мегафайта остались лишь рожки да ножки. Нельзя быть уверенным, что подобная история не повторится с поединком Усика с Фьюри/Уайлдером.