Цыган или бомбардировщик: что нужно знать о третьем бое Фьюри и Уайлдера?

За противостоянием двух джентльменов в лице Александра Усика и Энтони Джошуа мир бокса следил 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма, а теперь в дело вступают плохие парни – в ночь с субботы на воскресенье Тайсон Фьюри проведет первую защиту титула WBC в трилогии с Деонтеем Уайлдером.

Прежде чем поговорить о перспективах бойцов в предстоящем поединке, не будет лишним вспомнить, как развивались взаимоотношения между Фьюри и Уайлдером.

Начало этой истории было положено 1 декабря 2018 года. В тот день Фьюри проводил лишь третий бой после двухлетнего перерыва в карьере, связанного с депрессией и наркотической зависимостью. Уайлдер же был на пике после громких досрочных побед над Стиверном и Ортисом и планировал раз и навсегда покончить с болтливым «Цыганским королем». Не вышло.

Фьюри изменил представление о динамите в кулаках Уайлдера, поднявшись с двух нокдаунов. Особенно эпичным выдался камбэк Тайсона в 12-м раунде – боксер из Манчестера поднялся на ноги в самый последний момент, когда рефери уже был готов объявить о нокауте.

Every time I rewatch this knockdown I still can’t understand how Tyson Fury got up from this. Deontay Wilder thought he’d won. It was a real life Rocky moment pic.twitter.com/ERI91rxdSz