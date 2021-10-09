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Фьюри обратился к Усику: Удачи и благословит тебя Господь
Приятности от цыгана
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (19-0, 13 КО) и пожелал ему успеха в поединке-реванше против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Его обращение публикует канал wbc_ukraine в Instagram:
"Привет, Александр. Ты провел отличный поединок, очень-очень хороший бокс, я действительно получил удовольствие. Удачи и благословит тебя Господь. Сделай свое дело в матче-реванше" - сказал он.
Напомним, что уже этой ночью, с 9 на 10 октября Фьюри проведет третий поединок против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Начало боя - 04:00 по киевскому времени.
Отметим, что Фьюри и Уайлдер
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