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Деонтей Уайлдер: Я жму лежа 160 килограмм
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фото - boxingscene.com
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) перед поединком с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что не впечатлен весом своего соперника. Его слова цитирует MMA Fighting:
"Для меня это не проблема. Я жму лежа 160 кг. Так что независимо от того, какой у него вес, я могу лечь на спину и поднять его" - сказал он.
Напомним, что бой Фьюри - Уайлдер состоится уже этой ночью, с 9 на 10 октября. Начало поединка - в 04:00 по киевскому времени.
Отметим, что ранее Фьюри
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