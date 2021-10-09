Деонтей Уайлдер: Я жму лежа 160 килограмм

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) перед поединком с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что не впечатлен весом своего соперника. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Для меня это не проблема. Я жму лежа 160 кг. Так что независимо от того, какой у него вес, я могу лечь на спину и поднять его" - сказал он.

Напомним, что бой Фьюри - Уайлдер состоится уже этой ночью, с 9 на 10 октября. Начало поединка - в 04:00 по киевскому времени.