Приличные деньги: Доход от билетов на бой Фьюри - Уайлдер 3 превысил 10 миллионов долларов

Уже в эту ночь, с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО).

Церемония взвешивания

Согласно данным портала BoxingScene, на этот без преувеличения супер ивент организаторы продали 15 тысяч билетов на общую сумму 10 миллионов долларов. При этом общая вместительность главной арены поединка составляет 18 тысяч мест.