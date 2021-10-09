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Приличные деньги: Доход от билетов на бой Фьюри - Уайлдер 3 превысил 10 миллионов долларов
Выгодный ивент
фото - boxingscene.com
Уже в эту ночь, с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО).
Согласно данным портала BoxingScene, на этот без преувеличения супер ивент организаторы продали 15 тысяч билетов на общую сумму 10 миллионов долларов. При этом общая вместительность главной арены поединка составляет 18 тысяч мест.
Напомним, что ранее Фьюри
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