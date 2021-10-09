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Приличные деньги: Доход от билетов на бой Фьюри - Уайлдер 3 превысил 10 миллионов долларов

Бокс
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Выгодный ивент

Приличные деньги: Доход от билетов на бой Фьюри - Уайлдер 3 превысил 10 миллионов долларов

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Уже в эту ночь, с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоится поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО).

Церемония взвешивания

Согласно данным портала BoxingScene, на этот без преувеличения супер ивент организаторы продали 15 тысяч билетов на общую сумму 10 миллионов долларов. При этом общая вместительность главной арены поединка составляет 18 тысяч мест.

Напомним, что ранее Фьюри публично обратился к Усику.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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