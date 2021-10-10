Украинец Выхрист победил нокаутом в андеркарте поединка Фьюри - Уайлдер 3

Украинский супертяж Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) успешно открыл андеркарт главного поединка боксерского вечера Фьюри - Уайлдер 3.

В рамках своего боя он нокаутировал американца Майка Маршала (6-2-1, 4 КО).

В течение трех раундов зрители увидели тотальное избиение нашим спортсменом своего малоизвестного оппонента. Во второй трехминутке Виктор отправил американца на канвас ринга, но тот нашел в себе силы дожить до гонга. Но третий раунд оказался для Майка последним в этот вечер - после того, как он еще раз почувствовал пятой точкой ринг рефери остановил бой.