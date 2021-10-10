Ястремская проиграла во втором круге Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №75) проиграла во втором круге американского тысячника Индиан-Уэллс. В матче 1/32 финала наша спортсменка уступила представительнице Испании Пауло Бадосе (WTA №27).

Счет встречи 2-1 (6-4; 2-6; 6-2) в пользу победительницы встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 10 подряд выигранных очков, 68% очков, выигранных на первой и 52% на второй подачах и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 5 подряд выигранных очков, 63% очков, выигранных на первой и 39% на второй подачах и 10 двойных ошибок.

В поединке 1/16 финала Бадоса встретится с молодой американкой Кори Гауфф (WTA №19).