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Ястремская проиграла во втором круге Индиан-Уэллс
Досадно
фото - WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №75) проиграла во втором круге американского тысячника Индиан-Уэллс. В матче 1/32 финала наша спортсменка уступила представительнице Испании Пауло Бадосе (WTA №27).
Счет встречи 2-1 (6-4; 2-6; 6-2) в пользу победительницы встречи, в активе которой 2 подачи на вылет, 10 подряд выигранных очков, 68% очков, выигранных на первой и 52% на второй подачах и 3 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 5 подряд выигранных очков, 63% очков, выигранных на первой и 39% на второй подачах и 10 двойных ошибок.
В поединке 1/16 финала Бадоса встретится с молодой американкой Кори Гауфф (WTA №19).
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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