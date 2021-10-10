Трилогия завершена: Фьюри нокаутировал Уайлдера в бешеном поединке

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) успешно защитил свой титул в поединке против американского претендента Деонтея Уайлдера (42-1-2; 41 КО). Британец одолел оппонента нокаутом в 11 раунде.

Американец начал поединок довольно активно, обрабатывая корпус соперника и доставая свисающие брюхо Фьюри своей мощной левой. Тайсон присматривался, но не форсировал события. Однако уже во второй трех минутке британец поднял темп, начал активно работать джебом и доставлять первые неприятности оппоненту. Сразу стало заметно, что Уайлдер долго не протянет, тяжелое дыхание прослеживалось у него с начала поединка.

Началось все самое интересное в третьем раунде, когда на ближней дистанции мощным правым в висок попал британец и упустил оппонента на канвас, Уайлдер поднялся и еле дожил до конца. Казалось, это конец. Но дальше американец сделал то, чего от него видимо никто не ожидал. Деонтей мощным прямым попал в Тайсона и положил его на канвас, пошел на добивание и повторил успех. Теперь еле дожил до завершения цыган.

Весь дальнейший ход боя был очень однообразным. Фьюри быстро восстановился от пропущенных ударов, пришел в себя и клинчуя, выбивал последние силы из соперника. Бомбер был полуживой и ждал 12 раунда, но не дождался. В 11 трех минутке Тайсон зажал оппонента у канатов, засыпал ударами, американец буквально грохнулся на канвас, рефери остановил поединок.

Таким образом, Фьюри успешно защитил чемпионский титул WBC и будет ожидать победителя реванша Усик - Джошуа, для того, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона.