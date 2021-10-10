Тайсон Фьюри: Я лучший супертяж своей эпохи, в этом нет сомнений

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) после победы над американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-2; 41 КО) прокомментировал свое выступление в этот вечер.

"Во имя могущественного Иисуса я выиграл этот бой. Я несколько раз падал, я был поражен. Мой владыка и спаситель поднял меня на ноги. Уайлдер предоставил мне достойное сопротивление. Никогда не сомневайтесь во мне. Когда ситуация становится тяжелой, я всегда могу из нее выбраться.

Я был рожден для этого дерьма. Да, рожден. Я снова и снова доказывал, что меня никогда нельзя сбрасывать со счетов. Меня нельзя побить, пока я не упаду и не отключусь. Я не показал свое лучшее выступление, но склонил чашу весов в свою пользу, когда это было нужно.

Сейчас я самый великий супертяж своей эпохи. В этом нет сомнений. Я номер один. Посмотрите, что я сделал. Я провел в США шесть своих последних боев и подрался с самым сокрушительным панчером в истории нашего вида спорта. Не раз, не два, а три раза. Он опасен парень" - сказал он.