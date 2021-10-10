Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил пояс WBC. Видеообзор боя

В соединенных штатах состоялся очередной супербой в супертяжелом весе. Обладатель пояса WBC британец Тайсон Фьюри защищался от посягательств претендента американца Деонтея Уайлдера. Бой продолжался до одиннадцатого раунда, но проходил с явным преимущество "цыганского барона", хоть он тоже оказывался в нокдауне. Фьюри наносил удар за ударом, тогда как Уайлдер демонстрировал завидную выносливость. Однако долго так продолжаться не могло. Американец не выдержал в одиннадцатом раунде, оказавшись на канвасе ринга безвозвратно. Это был третий и, очевидно, последний бой между этими боксерами.

Возможно, одним из следующих боев Фьюри будет объединительный бой с обладателем трех других престижных поясов в "королевском весе" украинцем Александром Усиком. А пока смотрите, как Тайсон победил Уайлдера, в хайлайтах поединка.