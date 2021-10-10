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Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил пояс WBC. Видеообзор боя

Бокс
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Фьюри - Уайлдер ⋊ Видео и обзор боя ⋇ 10.10.2021 ⋇ Бой за пояс WBC в супертяжелом весе на UA-Футбол

Фьюри нокаутировал Уайлдера и сохранил пояс WBC. Видеообзор боя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В соединенных штатах состоялся очередной супербой в супертяжелом весе. Обладатель пояса WBC британец Тайсон Фьюри защищался от посягательств претендента американца Деонтея Уайлдера. Бой продолжался до одиннадцатого раунда, но проходил с явным преимущество "цыганского барона", хоть он тоже оказывался в нокдауне. Фьюри наносил удар за ударом, тогда как Уайлдер демонстрировал завидную выносливость. Однако долго так продолжаться не могло. Американец не выдержал в одиннадцатом раунде, оказавшись на канвасе ринга безвозвратно. Это был третий и, очевидно, последний бой между этими боксерами.

Возможно, одним из следующих боев Фьюри будет объединительный бой с обладателем трех других престижных поясов в "королевском весе" украинцем Александром Усиком. А пока смотрите, как Тайсон победил Уайлдера, в хайлайтах поединка.

Видеообзор боя Фьюри - Уайлдер

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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