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Фьюри - Уайлдер: Видео сокрушительного нокаута от британца
Невероятная атака
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) успешно
Вашему вниманию видео нокаута:
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