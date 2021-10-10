Фьюри - Уайлдер: Судейские записки на момент остановки боя

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) успешно защитил свой титул в поединке против американца Деонтея Уайлдера (42-1- 2, 41 КО).

Фьюри - Уайлдер: Как это было

Вашему вниманию судейские записки на момент остановки поединка (за полные 10 раундов):