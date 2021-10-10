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Фьюри - Уайлдер: Судейские записки на момент остановки боя
Невероятный ивент
В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО)
Вашему вниманию судейские записки на момент остановки поединка (за полные 10 раундов):
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