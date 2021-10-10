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Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов за весь поединок
Невероятный ивент
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО)
Вашему вниманию статистика ударов обоих боксеров за весь поединок:
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