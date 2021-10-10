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Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов за весь поединок

Бокс
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Невероятный ивент

Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов за весь поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США) чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) успешно защитил свой титул в поединке против американца Деонтея Уайлдера (42-1- 2, 41 КО).

Фьюри - Уайлдер: Как это было

Видео нокаута

Вашему вниманию статистика ударов обоих боксеров за весь поединок:

Фьюри - Уайлдер: Статистика ударов за весь поединок - изображение 1

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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