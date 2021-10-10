Деонтей Уайлдер: Я сделал все, что мог, но этого не хватило

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) прокомментировал поражение в поединке против британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

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Фьюри - Уайлдер: Как это было

"Я сделал все, что мог, но этого не хватило. Я не уверен в том, что произошло.

Я знал, что Фьюри вышел на ринг в весе 277 фунтов не для того, чтобы стать танцором балета. Он пришел, чтобы давить на меня, попытаться вывести меня из строя - ему это удалось" - сказал он.