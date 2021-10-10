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Промоутер Усика: Фьюри - сладкая булочка для Александра

Бокс
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Можно и поесть

Промоутер Усика: Фьюри - сладкая булочка для Александра

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал итоги поединка Фьюри - Уайлдер 3. Его слова цитирует МЕГОГО:

Видео нокаута

Фьюри - Уайлдер: Как это было

"Мы увидели вакханалию. Я с огромным интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге - и с одной, и с другой стороны - это суперклассные новости для Александра Усика. Не результат, а сам процесс. Что один, что другой - это для Усика сладкие булочки с корицей.

Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически уверен в том, что Уайлдер одержит победу досрочно. По-другому он бы и не смог. И в какой-то момент даже приблизился к этому, отправил Фьюри в нокдаун. Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал по пути в ринг.

Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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